Prefeito se reúne com chefe de gabinete regional da Presidência

O prefeito Rodrigo Ashiuchi se reuniu, na tarde de ontem, em São Paulo, com o chefe de gabinete regional da Presidência da República, Arlon Viana, para solicitar agilidade no andamento de projetos do governo federal em prol da cidade. O encontro serviu para que o republicano compartilhasse as demandas pendentes do município, a fim de que o órgão da União dê celeridade aos procedimentos técnicos e burocráticos, que resultam, posteriormente, na liberação das benfeitorias, entre os segmentos da Saúde, da Educação e da Infraestrutura.

Segundo Ashiuchi, a medida se faz necessária, tendo em vista o volume de projetos que, para serem desenvolvidos em Suzano, dependem de recursos federais. Na reunião realizada, hoje, na sede do Gabinete Regional da Presidência da República, o prefeito adiantou ao representante do presidente Michel Temer (PMDB) que a cidade precisa de mais médicos, além de aporte para a aquisição de ambulâncias, entre outras necessidades.

“Suzano é uma cidade que carece de um aporte maior das esferas estadual e federal para a implantação e o custeio dos serviços públicos, principalmente no atendimento da Saúde e em relação à Infraestrutura. Tivemos a oportunidade, nesse primeiro momento, de passar algumas demandas ao chefe de gabinete regional do presidente. Dentro dos próximos dias, vamos nos reunir, pessoalmente, com os setores técnicos dos respectivos ministérios para dar celeridade a investimentos importantes, como o custeio das nossas unidades de saúde, projetos que tendem a tornar o sistema viário do município e aqueles que vão permitir a reestruturação dos nossos bairros”, defendeu Ashiuchi.

Com o compromisso de auxiliar Suzano na conquista de emendas e convênios, que desde o ano passado encontram-se com entraves técnicos, representantes do Gabinete Regional da Presidência da República adiantaram ao prefeito que vão conceder o apoio necessário em Brasília, para que o município seja contemplado com obras e serviços, o quanto antes.

“Esse é um pacto firmado com Suzano. Nosso objetivo é que o município não perca os prazos de convênios e emendas e, além disso, alinhe os trâmites com os Ministérios da Saúde, da Educação, das Cidades, entre outros. Nossa intenção é estreitar laços e atender Suzano da melhor forma possível, para que as obras e os custeios que permitem atendimento ao público estejam garantidos”, pontuou Viana.