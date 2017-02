Anderson Magalhães 12/02/2017

TÂNTRICA

O destaque de hoje vai para a educadora sexual e terapeuta tântrica, Priscila Freitas. Ela que faz sucesso aqui na região com suas massagens relaxantes, reflexologia e anti-stress, também ministra cursos de massagem tântrica para homens, mulheres e casais e de pompoarismo para as mulheres. Foco nela!

SUZANENSE

Os parabéns de hoje vai para a linda suzanense Laura Santos. Ela que é estudante de comunicação – Rádio TV – na Universidade Cruzeiro do Sul, é super querida e com certeza recebe o carinho dos amigos e familiares no dia de hoje. Parabéns!

FACEBOOK

“… é pra viver e não explicar”. Disse Juliana Cunha em seu Facebook ao lado do seu amor, Erik Silva. Ela está certíssima!

AL MAHATA

Dia desses fui conhecer o novo restaurante árabe Al Mahata. Localizado em Luiz Carlos em Guararema, o espaço é comandado pelo querido casal Rosane Leão e Qadis Taha. Vale a pena conhecer!

QUERIDOS

A foto é de alguns meses atrás mas o registro vale a pena! Se tem uma família que é feliz e querida é a formada por Luís Fernando Rodrigues e Carla Vendramin Balbino. Espia só a foto do casal com a linda filha Laurinha. São queridos!