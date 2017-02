Descarte irregular de lixo é encontrado em nove bairros

Em nove bairros de Suzano é possível encontrar pontos de despejo de lixo. Nos locais, por mais que seja realizada a limpeza, o despejo irregular volta a acontecer. São entulhos, restos de materiais de construção, madeiras, móveis velhos, como cômodas e sofás, roupas e assentos sanitários.

O descarte foi encontrado na Vila Amorim, Vila Urupês, Jardim Cacique, Jardim Novo Colorado, Chácaras Reunidas Guaió, Cidade Edson, Jardim Vitória, Jardim Japão e Rio Abaixo. Moradores afirmam que por mais que sejam limpos, o lixo volta a ser jogado irregularmente.

Na Estrada Antônio Jorge, nos trechos do bairro Chácaras Reunidas Guaió e Cidade Edson, o lixo é abandonado em quantidade pelas margens da via. O conteúdo mais encontrado são os materiais de construção, como restos de telhas e tijolos, garrafas plásticas e móveis. Durante toda a extensão, a via contêm placas de “não jogue lixo, preserve o meio ambiente”.

A mesma situação é vista na Rua Professor Jeremias, na Vila Amorim e na Rua Madame Pommary, Vila Urupês. Nas duas, há trechos com terrenos baldios e mato. Os locais são feitos de despejo constante de lixo. Assim como na Rua Rio Grande do Norte, no Jardim Cacique, onde a reportagem encontrou lixo orgânico, entulho, móveis velhos e blocos de construção.

O problema também é visto na região central de Suzano. Na Rua Konoe Endo, próximo ao número 300, no Jardim Japão, há um terreno baldio grande, que possui uma abertura em seu muro. No local, o lixo chega a cair na calçada.

Já na região do Rio Abaixo, a Estrada do Furuyama, é o ponto mais crítico. A situação persiste a mesma por muitos metros. Há trechos da estrada em que a quantidade de lixo se assemelha a um lixão. É possível ver privadas sanitárias e tanques de lavar roupas jogados, além de entulho como material de construção, muitas roupas, pneus, tapetes de carro, embalagens de leite e lixo orgânico.

A Secretaria de Obras, Manutenção e Infraestrutura já tem conhecimento da maioria dos pontos de descarte irregular de lixo no município. A ação emergencial de manutenção já fez algumas limpezas neste primeiro mês da nova gestão e uma ação já está programada para a limpeza de um destes pontos no Miguel Badra Jaguari. A Secretaria diz que já pesquisa alternativas para coibir este tipo de ação, mas os estudos ainda são preliminares.