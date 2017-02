Gian Lopes determina retomada da Patrulha Maria da Penha

Com o objetivo de garantir o monitoramento e proteção de mulheres vitimizadas, com medida protetiva determinada pela Justiça, o prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), decidiu pela retomada da Patrulha Maria da Penha na cidade e as munícipes já voltaram a contar com o serviço. “Com a retomada deste trabalho damos mais um passo no sentido de oferecer proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar”, comentou Gian Lopes.

A secretária da Mulher, Jeruza Reis, explicou que a administração municipal está estabelecendo um fluxo integrado de ações. “A Patrulha Maria da Penha foi solicitada para ser reativada, porém, com treinamento adequado do efetivo que fará a ronda. As campanhas sobre denúncias, tanto de violência doméstica, que pode ser tanto física quanto psicológica, serão ativadas durante todo o ano, com ênfase nas datas comemorativas”. O secretário de Segurança Urbana, Nobuo Aoki Xiol, explicou que a pasta já designou os guardas municipais que integram a Patrulha Maria da Penha e eles terão o papel de identificar e acompanhar os casos de situação de violência doméstica, fiscalizar o cumprimento das medidas protetivas, orientar e esclarecer as dúvidas das vítimas.

Secretaria da Mulher

Na última quinta-feira, Jeruza recebeu o presidente da Associação Comercial e Industrial de Poá (Acip), Francisco Quintino, para alinhar parcerias da entidade com a Secretaria da Mulher. Quintino se mostrou disposto a articular e desenvolver campanhas. “Essa articulação e boa vontade do presidente farão a diferença e com isso a população ganhará muito”, afirmou Jeruza. De acordo com a secretária da Mulher, também foram iniciadas conversas para a Acip auxiliar na guarnição à Casa Abrigo de Transição de Mulheres vitimizadas e de fornecer kits com enxoval para bebês, crianças e mulheres – cama e banho. “Também conversamos sobre realizar uma mobilização dos empresários para garantia de vagas emergências para mulheres em estado de vulnerabilidade”, concluiu.