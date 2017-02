Comerciante é morto e filho fica ferido em Poá

Um comerciante, de 42 anos, foi morto após uma tentativa de assalto a uma padaria na Rua Xingu, no bairro Vila Amélia, em Poá. O latrocínio também deixou o filho da vítima, um jovem de 19 anos, hospitalizado após receber dois tiros.

O crime aconteceu às 21h25 da sexta-feira. Um assaltante armado entrou no estabelecimento e anunciou o assalto. O filho do proprietário reagiu e lutou com o criminoso. Os dois foram para o lado de fora da padaria. O pai do jovem saiu para ajudar. Porém do lado de fora um segundo assaltante aguardava. O homem atirou quatro vezes. Dois tiros atingiram o homem de 42 anos no tórax e nas costas e o rapaz de 19 anos recebeu um tiro no tórax e um no braço. Ambos foram socorridos pela população e levados para o hospital. O proprietário da padaria não resistiu.

Por causa do crime, a população se reuniu na tarde de ontem e fez manifestação contra a falta de segurança no município.