Parceria vai fortalecer programa ‘Time do Emprego’ em Suzano

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), órgão ligado ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano, acertou uma parceria com o programa “Time do Emprego”, que é oferecido na cidade pela Secretaria de Estado de Emprego e Relações do Trabalho, via Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, para o oferecimento de cursos de orientação vocacional e de capacitação para o mercado de trabalho. O acordo vai possibilitar que homens e mulheres que estejam desempregados participem de cursos preparatórios para processos seletivos. As aulas serão ministradas tanto na sede do Saspe (rua General Francisco Glicério, 1.334 – centro) quanto no distrito de Palmeiras, na região sul da cidade, de forma descentralizada. As tratativas para a formação das primeiras turmas já foram iniciadas.

A princípio, serão formadas duas turmas de 60 pessoas – 30 homens e 30 mulheres. Os grupos vão frequentar 12 aulas semanais, onde serão compartilhadas instruções sobre elaboração de currículos, técnicas para entrevistas de emprego, orientação vocacional, entre outros temas voltados ao mercado de trabalho.

Segundo a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Larissa Ashiuchi, as capacitações do “Time do Emprego” serão destinadas a mulheres e homens, maiores de idade, que estejam desempregados. “Esta é uma iniciativa voltada a quem deseja fazer parte do mercado de trabalho ou retornar a ele. Em muitos casos, a pessoa que está desempregada não sabe, ao certo, como procurar por uma vaga, ou não sabe qual vaga se encaixa em seu perfil. Há dificuldades, ainda, na hora de se posicionar numa entrevista de emprego, ou elaborar um currículo”, observou Larissa.