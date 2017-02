Pastoral ajuda ex-presidiários a retornar ao convívio da sociedade

Os agentes da Pastoral Carcerária estão encabeçando um novo projeto de auxílio aos ex-presidiários.

O intuito do Centro de Apoio ao Regresso do Alto Tietê (Capeat) é ajudar os reclusos no retorno à sociedade. Um encontro na Comunidade Santa Helena, igreja próxima ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano, no Parque Maria Helena, está agendado para acontecer no próximo dia 21, às 20h30. Na ocasião, a Pastoral deverá divulgar a ação.

Há pelo menos 40 anos as equipes mogiana e suzanense da Pastoral Carcerária atuam no Alto Tietê.

ASSESSORA JURÍDICA

De acordo com a assessora jurídica da Pastoral em Mogi das Cruzes e Suzano e vice-coordenadora estadual, Antônia Alixandrina, a região conta com cerca de 15 agentes. “Realizamos visitas aos CDP’s. A Pastoral é ecumênica, ou seja, estamos abertos a pessoas de qualquer religião, não só aos católicos. Qualquer um pode participar”.

OBJETIVO Antônia explica o objetivo da equipe. “Temos dois CDP’s superlotados, com mais de duas mil pessoas. Existe a falta de compromisso do Estado com os presos, eles são deixados sem condições mínimas.

Não é um problema apenas da região, é o sistema inteiro. A Pastoral é a presença de Cristo no cárcere, através dos agentes”.

A assistência religiosa nos presídios brasileiros é prevista em lei. Além do trabalho religioso, as equipes atuam no processo de inserção do presidiário de volta à sociedade. “Muitos ex-presidiários passam a atender depois de deixar a cadeia”.

Pensando nisso, o Capeat foi criado, com intuito de auxiliar no processo de retorno à comunidade.