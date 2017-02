Principal fonte de recursos, IPTU vai render R$ 282 mi às prefeituras

As prefeituras da região vão começar a distribuir os talões de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

No Alto Tietê, o período de entrega vai até o final deste mês e a estimativa do valor arrecadado com a taxa chega a no mínimo R$282,9 milhões. A Prefeitura que mais pode arrecadar é a de Mogi das Cruzes, no município a estimativa é de R$135 milhões.

Em Suzano, os talões do IPTU começam aos contribuintes na primeira quinzena deste mês.

A cota única poderá ser paga em março. A população também poderá parcelar o valor durante os meses do ano, sendo a última parcela em dezembro. A estimativa de arrecadação é de R$ 71,3 milhões.

Os mogianos receberão o carnê e poderão pagar a parcela única do pagamento neste mês, ou em seis parcelas bimestrais.

A estimativa de arrecadação com IPTU em 2017 é de R$ 135 milhões.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que o reajuste adotado para este ano é de 7,87%, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumulado do período de outubro de 2015 a outubro de 2016.

De acordo com a administração, serão distribuídos cerca de 99 mil carnês, que devem chegar aos destinatários com a primeira ou única parcela a vencer em 15 de fevereiro.

A expectativa de arrecadação é de cerca de R$31 milhões.

Em Ferraz de Vasconcelos, a distribuição do IPTU ainda será realizada.

PREVISÃO

A previsão de arrecadação é de R$ 24,4 milhões, conforme a Lei Orçamentária. No município, a expectativa para o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é de R$ 15,38 milhões arrecadados.

Na cidade de Guararema, a distribuição dos carnês do IPTU começa neste mês. O vencimento da primeira parcela ou da cota única será em 10 de março, havendo desconto de 5% para o pagamento em cota única. Será possível parcelar em até 10 vezes, conforme o valor. A Prefeitura ainda pretende arrecadar cerca de R$ 10 milhões com o IPTU. Já com o IPVA, pretende-se arrecadar R$ 5 milhões.

Santa Isabel distribuirá os talões de IPTU e o vencimento da primeira ou única parcela será em 11 de março.

A expectativa é de R$11,2 milhões em arrecadação.

Segundo a Secretaria da Fazenda de Poá, a pasta ainda está definindo aspectos técnicos e informações sobre o assunto serão divulgadas em breve. Os demais municípios da região não deram um parecer sobre o assunto.