Sábia Loucura

05São considerados “loucos” aqueles que ousam andar na contramão do sistema. Mas desde o princípio foi assim. No capítulo 6 do livro de Gênesis, depois da queda do homem, houve um crescimento rápido da população mundial. Aquela geração ficou contaminada pelo pecado.

O Senhor viu como o homem foi-se tornando cada vez pior, e que tudo que pensava e queria era mau. A violência dominava a terra. Aos olhos de Deus, a terra estava completamente corrompida. Mas, no meio daquele povo, havia um homem chamado Noé, que procurava viver retamente. Ele vivia no meio de homens maus e corruptos, mas não agia como eles. Deus olhou para Noé. “Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons”. (Provérbios 15:3) Contou a ele que estava planejando acabar com aquela geração perversa. Deus mandou Noé fazer uma arca com diversas divisões. Deu todas as instruções sobre a construção da arca. Ela teria três andares.

Deus contou a Noé que derramaria sobre a terra um dilúvio, que destruiria a todos.

No entanto, prometeu poupar toda a família de Noé. Na arca, Noé também deveria levar um casal de cada espécie de animais, incluindo os répteis e as aves. Deus falou que os próprios animais procurariam a arca. Noé levaria também uma grande provisão de alimento para sua família e para os animais. Ele fez tudo como o Senhor mandou. Imagine a cena – Noé com seus filhos construindo um enorme navio de cipreste, tapando bem as frestas com piche. Os vizinhos passando e dizendo: “Este homem está ficando louco. Para que construir uma arca? – Noé, deixe disso. Venha- se divertir conosco. Aproveite a vida. O que você ganha servindo a este seu Deus? Deixe de ser fanático, homem!”. Mas Noé não dava ouvidos para aqueles homens. Ele sabia que Deus cumpriria Sua promessa. Assim aconteceu. Quando Noé estava com 600 anos, começaram a cair as grossas chuvas do dilúvio. Rebentaram as fontes subterrâneas, e os céus despejaram grande volume de água sobre a terra. Caiu chuva durante 40 dias. Do lado de fora, havia gritos, súplicas, arrependimentos. Só que era tarde demais.

Não se abale, porque o mundo não vai compreender a sua suposta “loucura”. Mas, se você for considerado “louco” por obedecer a voz de Deus, está fazendo a coisa certa. Jesus Cristo, ao falar sobre a Sua Segunda Vinda, menciona o que ocorreu com a civilização antediluviana: “Mas ninguém sabe a data e a hora em que o fim virá – nem mesmo os anjos, nem ainda o Filho, mas só o Pai. O mundo estará distraído em banquetes, festas, orgias – tal como foi no tempo de Noé. O povo não queria acreditar no que estava para acontecer, até que o dilúvio realmente veio e levou a todos. Assim será na minha vinda”. (Mateus24:36-39).

A Bíblia diz que “a palavra de Deus é loucura para os que perecem”…(I Coríntios 1:18a) Ouvir e obedecer a Deus é sinal de sabedoria!