Social 12/02/2017

*lanche saudável

Na lancheira

8 dicas para montar uma lancheira saudável para as crianças. Utilize alimentos naturais e preparados em casa pode ser mais econômico e saudável. Invista em ingredientes nutritivos, combinando proteínas, frutas, carboidratos e cálcio.“

* Hora de comer bem

A volta às aulas traz uma preocupação também na hora de preparar a lancheira dos filhos. Muitos pais recorrem aos produtos industrializados pela praticidade, mas utilizar alimentos naturais e frescos pode ser mais fácil do que se imagina e econômico, além de fazer bem para a saúde das crianças. Vale a pena investir em ingredientes nutritivos, combinando proteínas, frutas, carboidratos e cálcio. A nutricionista orienta incluir na composição da lancheira três grupos de alimentos: os construtores, à base de proteína, como queijo, ovo, peito de peru, soja etc.; os reguladores, com frutas e vegetais, que regulam o nosso organismo; e os energéticos, à base de gordura e carboidratos, como pão e massa, que garantem a energia da garotada.

1. Dê preferência aos alimentos mais naturais ou feitos em casa, e evite os industrializados.

2. Procure deixar o lanche com aparência bonita, colorida e agradável, para proporcionar um momento de prazer.

3. Use criatividade para dar uma apresentação diferente aos alimentos, como um espetinho de frutas e de sanduíche (monte colocando cada ingrediente no palito de sorvete).

4. Faça coisas que as crianças gostam, mas usando alimentos mais saudáveis. Por exemplo, mini pizza com recheio de ricota, peito de peru, abobrinha ou escarola.

5. Tapioca com recheios variados pode ser uma boa substituição aos pães, ou utilize pãozinho de beterraba, escarola ou cenoura, que são coloridos, macios e têm boa aceitação para crianças.

6. Chips de legumes, cortados em rodelas e assados no forno, como berinjela, abobrinha, batata, beterraba, batata-doce, são ótimas opções e dá para variar bastante.

7. O smoothie, aquele suco mais cremoso feito com frutas congeladas, pode ser batido com leite vegetal, leite de vaca, chá, água de coco, iogurte etc. Prefira lancheira ou garrafa térmica se houver derivados de leite.

8. Aproveite para colocar também frutas da época de acompanhamento, pois são frescas e docinhas. Mas sempre tudo bem higienizado.

Hoje

Ana Cecília Moraes Bianchi, Nadia Romanato, Flávia Marini Paro, Siomara Bonafé Costa, Alexandra K. Colla, Tatiana Braghiroli, Ricardo Lobo e Silva, Célia R. A. Gonçalves Pires, Nicolle dos Santos Gomes, Nathália dos Santos Gomes, Milton Martins Coelho, Paulo Lapim Atuí, Osvaldo Bolanho Faria, Regina Muraguchi, Simone Cibien, Marcio Luiz Fernandes Ascenção, Vinicius Balogh, Marcelo Brusco, Paula Maluf, Jéssica Lopes e Fabiana Quezada.

Amanhã

Brenda Máira Queiroz Candido, Leonardo Augusto Sitnikas, William Sotnas, Silvia Rangel, Bruna Takamatsu, Rebeca Roland Romano, José Luiz Gorrêra Martins, Wladimir Antônio Claudino, Soraia Lopes, Priscila Ricci e Betty Araujo.