Tarifa de ônibus em Poá passa a ser R$ 4,10 a partir de hoje

Passageiros de ônibus de Poá passam hoje a pagar mais caro pela tarifa. O valor foi reajustado de R$ 3,80 para R$ 4,10.

O decreto autorizando o novo valor foi publicado ontem pelo prefeito Gian Lopes (PR). Na quarta-feira, durante reunião, o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (Comob) de Poá jáhavia deliberado pelo valor de R$ 4,10. A Radial tinha protocolado na Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana o pedido de aumento da tarifa de R$ 3,80 para R$ 4,22, o que foi rejeitado. Segundo a empresa, a medida é necessária devido aos reajustes aplicados nos preços dos pneus, diesel, peças, impostos, fora os encargos trabalhistas e aumento salarial fornecido aos funcionários. Informou ainda que conta com uma frota com idade média de cinco anos e que opera com aproximadamente 250 profissionais em Poá. Após várias reuniões, o Comob deliberou pelo valor de R$ 4,10.

O novo valor tarifário começaria a valer após os trâmites administrativos (Comob e Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana) finalizados, o que ocorreu com a publicação do decreto municipal ontem.