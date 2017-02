200 bolsistas participam da 1ª reunião da Frente de Trabalho em Arujá

A Frente de Trabalho – programa emergencial de auxílio ao desemprego da Secretaria de Assistência Social de Arujá realizou, ontem, com a presença do prefeito José Luiz Monteiro (PMDB), a primeira reunião socioeducativa do ano. Atualmente, o programa conta com 200 arujaenses que recebem uma bolsa mensal de R$ 550, além de cesta básica, seguro de vida e vale transporte (se aplicável).

Esse foi o primeiro contato do prefeito com os bolsistas do programa desde que assumiu a administração em janeiro. Em sua fala, Monteiro cumprimentou a todos e desejou um ano de produtividade. Também mencionou a importância social do programa no município ao propiciar a oportunidade de pessoas voltarem ao mercado de trabalho por meio de integração e qualificação.

“É bastante válido que vocês aproveitem a chance de trabalhar e ao mesmo tempo se qualificar. O conhecimento concede evolução profissional e pessoal”, afirmou.

A secretária de Assistência Social, Maria Luzia Salles Couto, também participou do encontro e reafirmou o compromisso com a Frente de Trabalho. “Vocês podem contar com a gente, estaremos sempre buscando melhorias para o programa”, disse.

Conduzida pela coordenadora do programa, Agda Maria Neri Pereira da Silva, a reunião teve como objetivo esclarecer dúvidas e reforçar as principais informações sobre o programa.

A Frente de Trabalho concede cursos de capacitação profissional e insere os bolsistas em diversos departamentos da Prefeitura para auxiliarem os servidores municipais. O programa tem como objetivo reinserir no mercado os cidadãos desempregados há pelo menos um ano. Desde quando foi instituído, em 2014, o programa beneficiou mais de 700 pessoas.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4655 2898.