Num mesmo final de semana comemoramos dois aniversários.

O primeiro o de uma garota completando seu primeiro quarto de vida… Vinte e cinco anos! A vida toda pela frente, muito tempo para sonhar e para realizar seus sonhos.

Tem a juventude a seu favor, sua caminhada tem o amparo e resguardo da família que sempre presente a incentiva e acredita em suas propostas parta a vida. O sorriso é natural e a alegria é parte integrante de sua vida que ainda não sofreu duros percalços, que aparecem com os anos.

Num outro a festividade é pela longevidade.

Na data do seu aniversário estava internada e pouca expectativa de comemorem mais um aniversário parecia distante e quase impossível… Nem mesmo os médicos acreditavam que ela viesse a se recuperar, afinal os anos caminhados, os desgastes impostos pela vida à saúde a tornaram mais frágil.

Seu olhar perdia o brilho e a vivacidade… Os filhos unidos pediam em oração mais tempo de convivência, ainda entendiam que era cedo para sua partida. É de fato muito difícil a vida sem mãe…

E lá em cima analisaram o pedido e entenderam que mereciam ser atendidos… E a recuperação se fez de maneira quase milagrosa… Rapidamente as forças voltaram, o mal foi debelado, o brilho no olhar voltou a se intensificar e ela se viu livre da internação hospitalar que a mantinha fora do lar e do convívio dos filhos queridos.

E eles agradeceram unidos, o novo tempo concedido e resolveram comemorar, afinal são noventa anos de vida e isso é para celebrar.

Prepararam uma deliciosa festa surpresa onde amigos e parentes se fizeram presentes, todos alegres porque a convivência com essa mulher é sempre prazerosa, a idade e as dificuldades que ela já enfrentou em sua vida não tiraram o sorriso de seu rosto, não anuviaram seu olhar.

Se chorou, foi na intimidade de seu quarto para não contagiar de tristeza aqueles que com ela convivem, para não esmorecer a fé que move a família, que ainda unida vai à missa de domingo para agradecer cada dádiva que recebem.

O espaço parecia pequeno para acolher todas aquelas pessoas que foram lá para compartilhar desse momento festivo e ela recebeu cada um deles com uma palavra de carinho e de alegria, perguntando daqueles que não puderam estar ali, demonstrando a memória vibrante e ativa.

Quando nova trabalhou, teve uma carreira fora do lar, num tempo em que poucas mulheres exerciam função fora do lar, mas não deixou de ser esposa, companheira e mãe dedicada.

Hoje colhe os louros de uma vida em que pode sonhar e realizar e esbanja essa alegria, dançando agora com passos miúdos, festeja a sua existência cercada do carinho filial e das amizades sinceras.

Seu rosto traz a marca do tempo, diferente da jovem que inicia uma jornada de sonhos e traz na pele o viço da tenra idade.

Destinos que se cruzam em épocas diferentes, que a jovem possa um dia olhar para seu passado e comemorar com a mesma alegria e tranquilidade com que hoje essa jovem senhora de noventa anos comemora a vida…