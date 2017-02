Autônomo é encontrado morto em Suzano

O autônomo, José Edson da Silva, de 25 anos, foi encontrado morto, em Suzano. Um pedaço de madeira estava encostado na parte de trás da cabeça. O crime ocorreu domingo. O corpo estava em um dos quartos da residência do homem, na Rua Dez, no Rio Abaixo, próximo à Estrada do Portão do Honda. O quarto em que a vítima foi encontrada estava completamente ensaguentado. A Polícia conversou com a namorada do autônomo. Ela contou que na tarde do dia anterior, a vítima e um rapaz, de 23 anos, vizinho da autônomo, tiveram uma discussão. No entanto, os dois já haviam se entendido e passaram a madrugada de sábado para domingo bebendo em um bar. O vizinho da vítima contou que os dois são amigos e que ambos trabalhavam na mesma empresa. Ele confirmou que tiveram uma discussão com o autônomo, mas que no mesmo dia já resolveram o problema. Além disso, falou que passaram a madrugada bebendo em um bar, e que por volta das 5 horas, os dois foram para as suas respectivas casas. As primeiras informações que foram passadas, é que de além dos golpes de madeiras, o autônomo teve a cabeça decepada. No B.O., não há confirmação desta informação.