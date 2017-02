Bando arromba cofre e leva R$ 200 mil do Banco do Brasil

Mais de R$ 200 mil foram levados de uma agência do Banco do Brasil (BB), no final da tarde do último domingo.

A unidade, que fica localizada na Rua General Francisco Glicério, na região central de Suzano, estava com sinais de arrombamento na porta dos fundos e em um dos cofres.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), a Polícia Militar chegou no local, por volta das 18h15, e encontrou a porta dos fundos da agência arrombada. Nenhum sinal de vandalismo foi localizado na fachada no banco.

No interior da agência, uma porta de madeira, que dá acesso aos cofres também havia sido aberta.

Na sala haviam dois cofres. Um deles estava fechado e o outro apresentava sinais de arrombamento. O cofre que foi violado estava vazio.

A Polícia entrou em contato com a gerente da agência que compareceu no local e em seguida foi até a delegacia central fazer o registro do crime.

Na ocorrência, a gerente informou não saber a quantidade exata de dinheiro que estava guardado, mas que havia aproximadamente R$ 200 mil.

O local será periciado e a Polícia investigará o caso.