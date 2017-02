Lance Livre 14/02/2017

Estratégias

para o Esporte

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) vai criar estratégias para melhorar o setor do Esporte na região.

Secretários

municipais

Ontem, secretários da pasta das prefeituras da região participaram de reunião da nova Câmara Técnica de Esportes. O objetivo é também de integrar as cidades e promover iniciativas regionais.

Temas

O grupo já apontou temas que serão trabalhados inicialmente e volta a se reunir na primeira quinzena de março.

Dificuldades

Os secretários afirmaram que a pasta têm dificuldades de dotação orçamentária, patrocínio e estrutura.

Discussões

As discussões iniciadas pelo grupo contemplam o desenvolvimento de ações integradas dos municípios na divulgação de um calendário esportivo anual e a criação de circuitos esportivos regionais em modalidades como o futebol, corrida de rua e ciclismo.

Prioridades

Também foi apontada como uma das prioridades do grupo os estudos para a formatação de um modelo de Lei de Incentivo ao Esporte Municipal.

Novidades

Além de Esportes, a nova direção do Condemat criou também a Câmara Técnica de Educação e o Conselho do Fundo Social de Solidariedade, que se reunirá pela primeira vez hoje, às 10 horas, na sede do consórcio em Mogi das Cruzes.

Visita dos

prefeitos

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) tem recebido diariamente a visita de prefeitos de vários municípios do País. Dúvidas nas áreas de Previdência, Educação, Saúde, Finanças e Turismo foram esclarecidas a prefeitos que em sua maioria estão no primeiro mandato.

Falta de recursos

Uma das principais reclamações é a falta de recursos para investimentos e até honrar com folha de pagamento.