Poá quer operação conjunta entre município, polícias Civil e Militar

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), realizou ontem reuniões com a comandante do Comando de Policiamento de Área Metropolitano 12 (CPAM-12), coronel Mônica Dias Ferreira, com o delegado Geral da Polícia Civil, Youssef Abou Chahin, e enviou representantes para dialogar com o delegado-seccional da Polícia Civil de Mogi das Cruzes, Marcos Batalha. O objetivo foi solicitar reforço no policiamento e discutir uma operação conjunta de combate à criminalidade no município. Nos próximos meses, a cidade quer implantar a Atividade Delegada, convocar novos guardas civis municipais, implantar o Centro de Segurança Integrada (CSI) e instalar barreiras eletrônicas.

“Acredito que nos próximos meses vamos avançar muito na questão da segurança em Poá. A primeira ação que já deve entrar em prática é a Atividade Delegada. Esse convênio com a PM estava parado desde junho de 2016 e foi retomado logo quando assumi a administração. A documentação necessária para o início de 34 policiais chegou à Secretaria de Estado da Segurança Pública e em breve iniciaremos os trabalhos com esse efetivo diretamente nos bairros ajudando no combate à criminalidade”, disse Gian.

Em relação a reunião realizada ontem, de acordo com o prefeito, pela Polícia Militar, a coronel Mônica se comprometeu a melhorar o policiamento na cidade e reforçar a presença da Força Tática e verificar a possibilidade de enviar mais policiais e melhorar o efetivo. Já para a Polícia Civil, a administração pediu, dentre outras ações, mais delegados e um atendimento mais rápido para o registro das ocorrências.

“Na Polícia Civil, falamos sobre a necessidade de operações para aumentar a apreensão de armas, de veículos produtos de crimes, e de realizarmos uma ação conjunta para apertar o cerco aos criminosos. Também solicitar mais delegados e um atendimento mais rápido na delegacia no registro das ocorrências”, acrescentou o prefeito, que esteve acompanhado na reunião pelo deputado estadual André do Prado (PR). “É fundamental que o efetivo seja reforçado no município a fim de garantir aos poaenses segurança e a tranquilidade necessária”,

Atividade delegada

O convênio da Atividade Delegada permite a utilização dos PMs, em dias de folga, possibilitando mais segurança para população. Além disso, o secretário de Segurança Urbana, Nobuo Aoki Xiol, tem procurado acelerar a convocação dos aprovados no concurso para GCM. “Estamos na parte de investigação social e terminando este processo ainda tem a preparação destes profissionais, por pelo menos seis meses, porém, será um reforço importante no nosso trabalho visando a melhoria da questão da segurança na nossa cidade”, comentou o prefeito.

“Temos uma preocupação muito grande quanto a melhoria da segurança na cidade. Tenho trabalhado diariamente neste sentindo e tivemos uma série de reuniões importantes”.