Poá vai comemorar o Carnaval com o evento ‘Vem Que Tem Folia’

A Secretaria de Cultura de Poá realizará nos dias 25,26,27 e 28 deste mês o evento “Vem Que Tem Folia”. A ação ocorrerá na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe. Como parte da organização da atividade, a pasta abriu inscrições para o uso de barracas de comidas e bebidas no evento.

O projeto será realizado pela união de diversas secretarias municipais participam. A programação da atividade será anunciada pela Prefeitura nos próximos dias. Dentre as atrações, o “Vem Que Tem Folia” contará com apresentações de escolas de samba, praça de alimentação, entre outras atrações musicais.

O evento é uma alternativa de comemoração do Carnaval, uma vez que Poá cancelou a folia,por conta da crise, visando uma economia de R$ 180 mil.

cadastro

O profissional que desejar participar do evento nas barracas de comidas e bebidas deve realizar inscrição, hoje e amanhã, na Praça de Eventos, das 8 às 17 horas. Serão reservados 20% dos espaços para colocação de barracas de instituições sem fins lucrativos.

Na sexta-feira, às 14 horas, também na Praça de Eventos, será realizado sorteio para escolha dos produtos que serão comercializados no evento de carnaval, além da disposição das barracas. Cada vendedor cadastrado poderá vender somente um item (fritas, pastel, salgados, lanches, espeto, doces, pipoca, entre outros).

Segundo a Secretaria de Cultura, no ato da inscrição os interessados em comercializar os produtos deverão indicar um responsável pela barraca – no caso de ausência do proprietário. Além de uma lista de comidas e bebidas que serão vendidas pelo solicitante. Não poderão ser comercializados produtos que não forem previamente definidos.

Serviço

Outras informações sobre o cadastro das barracas podem ser obtidas na Secretaria de Cultura pelo telefone 4638-8804.