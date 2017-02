Pronto-Socorro recebe obras de reforma; prefeito faz vistoria

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) e o secretário de Saúde, Luis Cláudio Rocha Guillaumon, acompanhados do assessor especial da pasta, Mauro Vaz, vistoriaram as obras de reforma da recepção do Pronto-Socorro (PS) Municipal, no último sábado. A previsão é que o serviço seja concluído no próximo mês. A reformulação da estrutura física do ambulatório tende a proporcionar mais eficácia e rapidez ao atendimento médico, conforme reitera a linha de frente do hospital.

Segundo Ashiuchi, a revitalização vai dar nova identidade ao espaço. “Pensamos no paciente em primeiro lugar. Essa reforma estrutural fará com que o atendimento se torne mais ágil e eficaz. Isso, não só por causa da nova estrutura, mas muito mais em razão dos novos médicos que já estão atuando em regime de escalas intercaladas aqui no Pronto-Socorro (PS). São 100 novos médicos para as áreas de Pediatria, Clínica Geral e Cirurgia, conforme anunciamos há duas semanas”.

De acordo com o secretário de Saúde, com a reforma, que deve chegar ao fim em março, um novo fluxo de atendimento será implantado no PS. “Trata-se do que chamamos de ‘fluxo contínuo’, que já é uma realidade em hospitais modernos. O paciente vai seguindo uma ordem cronológica. Exemplo: ele entra no equipamento, recebe o primeiro acolhimento, passa por triagem e vai seguindo em frente, passando por consulta e, caso precise, é encaminhado para a realização de exame, ou seja, o paciente não vai precisar ficar voltando ao mesmo lugar de antes, como ainda acontece. Será uma ordem efetiva e que terá critério, além de começo, meio e fim, até o retorno à sala do médico após pegar o resultado do exame e finalizar a consulta”, detalha.

Guillaumon reitera ainda que, desde o começo da atual gestão municipal, aos poucos, o atendimento médico no PS está “se transformando”. “Este foi meu primeiro ato como secretário de Saúde de Suzano: oferecer qualidade ao paciente, com direito à dignidade e agilidade. Agora, temos pediatras no PS Infantil, bem como especialistas praticamente em todos os setores. A coordenação também está funcionando muito bem. Trata-se de uma gestão moderna e mais humana. Uma nova filosofia. Os resultados já estão aparecendo. Pacientes já estão nos dando um retorno bastante positivo. Afinal, o melhor termômetro vem de quem usa o PS”, confirma o gestor.

Das 13 às 15 horas de sábado, Ashiuchi, Guillaumon e Vaz percorreram todas as salas do PS, conversaram com funcionários e pacientes. “É muito bom ouvir das pessoas que o atendimento está melhorando. Isso só nos dá força para continuarmos avançado. Tenho certeza que estamos no caminho certo – ainda longe do esperado, mas lutando para que o cidadão tenha um acolhimento digno e de respeito dentro do PS”, finaliza o prefeito.