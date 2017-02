Suzano arrecada R$ 138 mi com IPVA nos últimos cinco anos

Suzano arrecadou R$ 138,02 milhões com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) nos últimos cinco anos. O valor no primeiro mês do ano foi de cerca de R$ 11,209 milhões. A quantia é menor que o montante arrecadado em janeiro do ano passado, quando a cidade contabilizou cerca de R$ 11,276.

Nos últimos cinco aos, o maior valor repassado à cidade foi de R$ 32,217 milhões, no ano passado. Janeiro é o mês que gera o maior repasse, seguido por fevereiro. Neste ano, R$ 11,2 milhões já foram angariados com o imposto.

O dinheiro recolhido com o IPVA é repartido entre o Estado e município onde veículo foi registrado. Cerca de 20% do valor ainda são descontados e destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). O montante correspondente à quota-parte estadual passa a compor o orçamento anual e será destinado às áreas prioritárias do Estado, como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura.

O prazo para o pagamento, sem desconto, da segunda parcela do IPVA 2017 vence ontem para os proprietários de veículos com placa final 3, por exemplo. Para os contribuintes que preferiram recolher o imposto em três vezes, o prazo final de pagamento da segunda parte também se encerra nesta data. O período de vencimento do IPVA, seguindo o número final das placas, segue até o dia 22 deste mês.

As taxas poderão ser pagas em agências bancárias, com o número de Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam). Outros meios para efetuar o recolhimento são por meio dos terminais de autoatendimento, no guichê de caixa, pela internet ou em casas lotéricas.