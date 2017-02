72 escolas vão receber reparos estruturais

Setenta e duas escolas municipais passarão por reparos estruturais. Entre os serviços que serão realizados estão limpeza, capinação, dedetização, além de consertos em telhados e caixas d’água, e nas redes hidráulica e elétrica.

A determinação foi dada pelo secretário de Educação, Nazih Youssef Franciss. As equipes de manutenção da pasta vão realizar durante toda a semana ações emergenciais. O objetivo é garantir uma melhor qualidade na utilização dos espaços por parte dos alunos e das equipes de trabalho pedagógico.

Ontem, o diretor de Educação Leandro Bassini esteve na Escola Municipal Augustinha Raphaela Maida Molteni, no Jardim Natal, que vem sendo alvo de críticas por parte da comunidade escolar. No endereço, o gestor verificou que alguns serviços relacionados à manutenção já foram providenciados. Porém, outros deverão ser programados para garantir a ordem contínua da instituição de ensino.

“Verificamos que a escola ‘Augustinha Maida’ está desenvolvendo suas ações pedagógicas na maior normalidade possível. Mesmo assim, vamos programar mais reparos, a fim de garantir maiores condições de aprendizado aos estudantes. Lembrando que serviços emergenciais são destinados às unidades que apresentam danos que podem prejudicar o andamento do ensino, o que não é o caso dessa escola. Estamos programando a capinação, a limpeza e demais reparos na área externa da escola. Tenho certeza que no decorrer do ano nossas unidades vão operar num estado muito melhor”, observou Bassin.

De acordo com Franciss, desde o início da atual gestão, foi priorizada as ações emergenciais, para que todas as escolas da rede local estivessem prontas para o início do ano letivo. Segundo ele, as escolas não receberam a manutenção adequada nos últimos quatro anos, além do que o orçamento atual (deixado pela gestão anterior) não é suficiente para a reforma de todas as 85 unidades da rede municipal. “Mesmo que nossa Lei Orçamentária Anual (LOA) não tenha previsto esse tipo de manutenção, estamos nos desdobrando para fazer os serviços paliativos de maneira rápida e eficaz”.