Adolescente grávida é atropelada por motorista bêbado

Uma adolescente grávida, de 14 anos, foi atropelada por um eletricista visivelmente embriagado, em Itaquaquecetuba. O acidente ocorreu na Rua Itapetininga, no Jardim Pinheirinho, na noite de segunda-feira. Estima-se que a mulher esteja grávida de 4 meses.

O responsável pelo acidente, um homem de 47 anos, não sofreu nenhum tipo de ferimento. Já a vítima teve lesões nos braços, nas pernas e bateu a cabeça.

Quando a Polícia chegou no local do atropelamento, todas as pessoas envolvidas já haviam se direcionado ao Hospital Santa Marcelina, na mesma cidade.

Primeiramente, o eletricista disse que o veículo era conduzido por um dos seus filhos, que o acompanhava no hospital.

Devido à falta de equilíbrio para andar e por estar com fala enrolada, além de falar sobre assuntos sem nexo, a Polícia solicitou o exame do bafômetro ao eletricista. O resultado do teste mostrou que o suspeito havia consumido uma quantidade excessiva de álcool.

Em seguida, o eletricista confessou que estava sozinho no veículo e que bebeu três cervejas. Além disso, o suspeito contou que não se sente culpado pelo acidente, uma vez que, a adolescente se jogou na frente do automóvel.

A jovem foi atendida, porém não prestou depoimentos no Boletim de Ocorrência, por estar realizando exames, acompanhada de seus familiares. Ela já foi liberada e passa bem.

O eletricista foi detido e encaminhado à Cadeia Pública.