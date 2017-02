Em busca de segurança

Acidade de Poá, que sempre teve um dos menores índices de crimes (sobretudo de homicídios) no Alto Tietê, se viu preocupada com os últimos dois episódios, com casos de assassinatos.

Os números que chegam a aumentar por conta destes dois casos, em menos de uma semana, trouxeram grande preocupação para a administração local.

Ontem, o DS trouxe informação de que o prefeito Gian Lopes (PR) cobrou da comandante do Comando de Policiamento de Área Metropolitano 12 (CPAM-12), coronel Mônica Dias Ferreira, com o delegado Geral da Polícia Civil, Youssef Abou Chahin, e enviou representantes para dialogar com o delegado-seccional da Polícia Civil de Mogi das Cruzes, Marcos Batalha.

O objetivo foi solicitar reforço no policiamento e discutir uma operação conjunta de combate à criminalidade no município.

Nos próximos meses, a cidade quer implantar a Atividade Delegada, convocar novos guardas civis municipais, implantar o Centro de Segurança Integrada (CSI) e instalar barreiras eletrônicas.

Poá tem grande expectativa de avançar no aspecto da segurança pública.

A primeira ação que já deve entrar em prática é a Atividade Delegada. Esse convênio com a PM estava parado desde junho de 2016 e foi retomado logo quando Gian assumiu a administração. A documentação necessária para o início de 34 policiais chegou à Secretaria de Estado da Segurança Pública e em breve o município espera iniciar os trabalhos com esse efetivo diretamente nos bairros ajudando no combate à criminalidade.

Poá tem uma grande vantagem que é ter viabilizado o convênio da Atividade Delegada permite a utilização dos PMs, em dias de folga, possibilitando mais segurança para população. A cidade procura também acelerar a convocação dos aprovados no concurso para Guarda Civil Municipal (GCM).

Os desafios da segurança pública são grande em todos as cidades.

Mas, de certa forma, em Poá a preocupação vem se transformando em pedidos de ações, do reforço no policiamento para que a cidade possa continuar garantindo aos seus moradores a sensação positiva de segurança.

O município busca, nesse momento, tentar fazer sua parte, como, por exemplo, fortalecer a guarda civil.

É evidente que a Constituição Federal diz que a Segurança Pública é dever do Estado, mas é possível contribuir com ações municipais.