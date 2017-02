Erosão causa crateras em bairro

As fortes chuvas causaram a erosão do solo nas ruas do bairro Recreio Sertãozinho. As crateras dificultam o acesso de carros e pedestres, além de expor a tubulação de água. Os serviços de coleta do lixo foram interrompidos na região. De acordo com a Prefeitura, as obras de recuperação do local serão retomadas quando as condições climáticas estiverem favoráveis.

A dificuldade ao acesso é percebida logo nas primeiras vias do bairro. Os carros que se aventuram nas ruas de terra, a todo instante, precisam desviam das crateras. Os buracos chegam, no mínimo, a 20 centímetros de profundidade, a ponto de expor a tubulação de água. Não são raros os relatos sobre veículos tombados ou atolados à lama que se forma depois das chuvas.

A autônoma Zélia Tereza de Oliveira, moradora da Rua João Carlos de Oliveira, mais conhecida como Rua A, reclama da situação. De acordo com a mulher, as crateras já derrubaram caminhões a até uma ambulância. “Cabe um cavalo morto neste buraco. A gente não tem transporte, não tem coleta de lixo. Nem as crianças podem pegar van escolar com essa situação de rua”.

A via é a mais afetada pelo problema antigo. O aposentado Valdir Lourenço conta que mora na região há oito anos e que as condições são as mesmas deste então. “Ninguém nunca colocou nem um paralelepípedo aqui. Não temos direito a coleta do lixo e o transporte é só na Estrada do Portão da Honda, porque os ônibus não descem as ruas. Só temos direito a pagar imposto”.

Na rua ao lado, na antiga Rua B, a situação se repete. Para o aposentado Oswaldo Furchine, o cenário é terrível. “A gente sai de casa e é só barranco. Quando o tempo está seco, ainda dá para andar. Mas quando chove, é sem condições. As pessoas escorregam e caem”. A dona de casa Edelza Conceição de Jesus diz que o marido realiza reparos para a melhoria do acesso. “Ele coloca cascalho e entulhos para ficar menos escorregadio. Um caminho de pedras e o desentupimento de um bueiro também foram feitos”.

MANUTENÇÃO

A Secretaria de Obras, Manutenção e Serviços Urbanos informou que o setor de manutenção realizou obras para a recuperação do local. Porém, os trabalhos foram afetados pelas chuvas. A conclusão dos serviços foi impedida e os trechos que já receberam a melhoria foram danificados. Uma equipe foi enviada para avaliar a situação e determinar quais intervenções serão necessárias. Os reparos deverão ser retomados assim que as condições climáticas estiverem favoráveis.

Quanto à tubulação exposta, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) anunciou que serviço de cobertura estaria programado para esta quarta-feira e que a rede opera normalmente na região.