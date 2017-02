Lance Livre 15/02/2017

Táxis

As novas regras para os taxistas atuarem, em Suzano, têm objetivo de aprimorar o serviço na cidade.

Decreto publicado

Um decreto com as novas determinações foi publicado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR).

Lei aprovada

na Câmara

Mas é bom lembrar que a “Lei do Táxi” foi aprovada pela Câmara em 5 de outubro de 2016 (Lei Complementar 296/2016), com dez emendas.

Adiamento

por duas vezes

Antes da aprovação, a votação da “Lei do Táxi” havia sido adiada por duas vezes.

Recuo de

vendas no varejo

Com o recuo de 2% no volume de vendas de novembro para dezembro do ano passado, o comércio varejista fechou 2016 com queda acumulada de 6,2% no País.

Pior resultado

É o pior resultado do setor desde o início da série histórica, em 2001. No ano passado, o resultado foi negativo (-4,3%).

Pesquisa Mensal

Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) e foram divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com os números do fechamento do ano passado.

ICMS

O governo do Estado de São Paulo depositou ontem R$ 504,31 milhões em repasses do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para os 645 municípios paulistas.

Depósito

da secretaria

O depósito feito pela Secretaria do Estado da Fazenda é referente ao montante arrecadado no período de 6 a 10 de fevereiro.

Valores

Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade.