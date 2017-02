Poá busca recurso para hospital e ampliação na oferta de vagas

Ontem, o prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), esteve em duas reuniões para discutir assuntos da saúde. A primeira foi realizada no Departamento Regional de Saúde 1 (DRS 1) e a segunda aconteceu no Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Na primeira reunião, dentre os assuntos abordados estavam aquisição de investimento do Estado para o Hospital Municipal Guido Guida e a ampliação de oferta de vagas para os pacientes de Poá, nas unidades de referência de atendimento de média e alta complexidade. Já a segunda teve objetivo de aproximar a Prefeitura do instituto.

O encontro no DRS 1 foi acompanhado pelo deputado estadual André do Prado, líder do Partido da República na Assembleia Legislativa . E do vice-prefeito Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos da Indaiá e do secretário de Saúde, Greg Iassia Dias, que participaram das duas agendas.

A diretora técnica do DRS 1, Vânia Tardelli e sua equipe em São Paulo recebeu a comitiva. Durante a reunião, para solicitar investimento para o hospital Guido Guida, o deputado André do Prado argumentou que o local tem feito um atendimento regional, com pacientes de cidades como Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e até da capital. “É uma situação muito complexa porque os pacientes chegam a todo o momento no hospital para receber atendimento, no entanto, quem está pagando pelo serviço é, apenas, a Prefeitura de Poá”, ressaltou.

A situação tem gerado até um desequilíbrio financeiro no município, que investe mais de 25% de seu orçamento para a saúde. Gian Lopes acrescentou que a cidade tem encontrado dificuldades na obtenção de vagas nos hospitais de referência na região, principalmente, pela Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross) e no plantão controlador. “Esta é uma dificuldade que estamos encontrando e precisamos de uma ação da DRS 1 para nos ajudar a fim de que os pacientes de média e alta complexidade sejam atendidos nas unidades de referência”, argumentou.

O prefeito, ainda, manifestou o interesse de o município voltar a integrar a Rede Cegonha, para prestar cuidados às mulheres gestantes desde o acompanhamento da gravidez até o parto.

Vânia Tardelli comentou a necessidade de o município participar das reuniões do colegiado de saúde na região a fim de pactuar os interesses da cidade nas unidades do Estado. Além disso, fará uma reunião com a direção dos hospitais a fim verificar a questão do atendimento, bem como, da oferta de vagas para atendimento de média e alta complexidade.

Instituto do Câncer

A reunião no Instituto do Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho foi com o presidente da unidade, Sérgio Luís Innocenzi. A presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Poá, Jislene Barreto de Santana, também participou do encontro. “Foi uma reunião para aproximar a Prefeitura de Poá do instituto, tendo em vista que eles atendem mais de cem pacientes do município com realização de consultas com médicos, biópsias, quimioterapias, radioterapia, entre outros”.

O secretário de Saúde, Greg Iassia Dias, explicou que existe uma parceria há muito tempo no município entre Executivo e o Instituto do Câncer, porém, sem grande aproximação. “Então estamos buscando um trabalho mais próximo, um relacionamento melhor com a Secretaria de Saúde, e assim abrir portas para um atendimento para mais munícipes e até futuramente firmar um convênio com o instituto para novas ações em conjunto através da Jislene e do presidente Innocenzi”, comentou Dias.