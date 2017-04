18ª edição do espetáculo ‘Passos da Paixão’ emociona em Poá

Muita emoção marcou a apresentação do espetáculo “Passos da Paixão”2017, que foi encenado na noite da Sexta-Feira Santa, na Praça de Eventos, no Centro de Poá.

Milhares de pessoas compareceram para assistir a tradicional peça que é considerada o maior teatro ao ar livre do Alto Tietê e está no Calendário Turístico do Estado de São Paulo. O evento contou com as presenças do prefeito Gian Lopes, secretários municipais e vereadores.

Para a realização do evento neste ano, a Associação Cultural Opereta recebeu da Prefeitura de Poá um termo de fomento no valor de R$ 150 mil. “A Associação Opereta realiza este espetáculo há anos na cidade e como podemos observar nesta noite é um dos principais eventos culturais do município, atrai uma multidão e já virou tradição no feriado de Páscoa em Poá. Todos os envolvidos estão de parabéns pelo belíssimo evento que realizaram hoje”, enfatizou Gian Lopes.

companhia roda mundo

A produção do “Passos da Paixão” é assinada pela Companhia Roda Mundo e a Associação Cultural Opereta com outros profissionais de cultura.

As primeiras reuniões para a 18ª edição do espetáculo começaram em agosto de 2016. Atualmente, a equipe é formada por mais de 40 integrantes, que se dividem em várias funções, que vão desde a elaboração do texto cênico até a montagem dos adereços que vão compor o figurino das personagens.

Fernandes Júnior, diretor de elenco, comenta que outros elementos estavam presentes este ano no “Passos da Paixão”. “A proposta da encenação é sempre contar para as pessoas uma história já conhecida, mas sempre de uma forma diferente. É para isso que se tem o tema, a rotatividade de atores e personagens e um texto diferente a cada ano”, finalizou.