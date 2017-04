O Dr. William Glasser em seu livro, “Terapia da Realidade”,declarou sua crença de que não existe, de fato, a chamada doença mental. Glasser afirma em sua obra que os desvios que classificamos como doença mental são,na verdade, o resultado da frustração de duas necessidades básicas da vida – amar e ser amado.

Todas as pessoas precisam de afeto e expressões de amor.Jesus nos ensinou a amar. Aliás, nós amamos porque Ele nos amou primeiro.

E de forma prática. Oamor de Jesus foi manifestado por atos, atitudes de amor verdadeiro. Jesus nunca excluiu pessoas. Ele acolheu a todos, sem distinção alguma.

Nem mesmo Judas Iscariotes Ele excluiu. O amor Dele é tão grande que chega a nos constranger, porque, na realidade, não somos merecedores de tão maravilhoso amor! O amor de Jesus foi de renúncia e entrega – um amor incondicional! O apóstolo João diz em sua epístola – “Filhinhos, deixemos de dizerapenas que amamos as pessoas; vamos amá-las realmente e mostrar isso pelas nossas ações!” (I João 3:18). O amor de Jesus em nossos corações se reflete principalmente na forma como vemos as pessoas e as tratamos. Somos constrangidos a ver as pessoas como Deus as vê.

É importante manifestar o amor. Faça questão de demonstrar afetividade para com as pessoas que estão a sua volta. Aprenda a ouvir com atenção, elogiar,abraçar, beijar.

Está comprovado que o casal que demonstra carinho um pelo outro na presença dos filhos, abraçando-se, beijando-se, rindo juntos, fazendo tarefas juntos, ajuda a desenvolver segurança nas crianças.

Os pais devem, da mesma forma, ser atenciosos e carinhosos para com os filhos. Filhos necessitam muito de abraços e beijos, de elogios e encorajamento. Manifeste, verbalmente, o amor. Quantas vezes você declarou nesta semana a alguém de sua própria família que o (a) ama?! É comum presumirmos que as pessoas ao nosso redor saibam que nós as amamos. Mas nem sempre é assim que elas estão sentindo. Declarar amor deveria ser um exercício diário.

Comece a praticar e, com o passar do tempo, isso será muito espontâneo e natural. O tempo para amar é hoje! O tempo gasto ao lado das pessoas que você ama terá valor por toda a vida.

Hoje em dia todos estão ocupados demais com as tarefas diárias e deixam de gastar tempo com os outros. Como é gostoso um bom bate-papo, compartilhar ideias, rir juntos e até chorar juntos! Tudo isso deveria ser natural nos relacionamentos humanos. Mas, infelizmente,não é isso o que temos vivido.

A marca do cristão é o amor. Jesus afirmou em João 13:35 que “todos saberão que somos seus discípulos, se tivermos amor genuíno uns pelos outros”. Tudo terá fim. Só o amor permanecerá para sempre. Existe uma sede no mundo – sede de amor! Que sejamos usados por Deus para saciar essa sede!