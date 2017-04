Cetesb multa 539 veículos por emissão de fumaça preta na região

Durante o último ano, a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) de Mogi das Cruzes multou 539 veículos por emissão de fumaça preta nas cidades do Alto Tietê. Em 2015 foram 744 autuações. O órgão desenvolve fiscalizações rotineiras da emissão excessiva, oriunda dos automotores movidos a óleo diesel. Nos meses mais frios é realizada a Operação Inverno, uma vez que os poluentes são dificilmente dispersos na atmosfera neste período.

Em todo o Estado, 18.418 veículos foram multados pela emissão de fumaça preta no ano passado. De acordo com a Cetesb de Mogi, responsável pelas 10 cidades do Alto Tietê, 539 autuações foram aplicadas. Em 2015, o valor estadual foi de 20.529 multas, e o regional de 744. A fiscalização diária é feita pelos agentes credenciados da Cetesb e a constatação da emissão excessiva é estabelecida com o veículo em circulação.

A eficácia das inspeções é observada através de análises da Qualidade do Ar, que reflete na condição de vida da população. A fiscalização dos veículos pesados e o Programa de Controle de Poluição do Ar Por Veículos Automotores (Proconve) resultaram na melhoria dos níveis de concentração dos poluentes em toda região Metropolitana de São Paulo.

Além das ações rotineiras, a Operação Inverno também está programada para acontecer entre maio e setembro. A fiscalização neste período frio é intensificada por conta da dificuldade de dispersão de poluentes na atmosfera. Dentre as atividades de conscientização, são destacadas as inspeções de veículos com opacímetros e orientações aos motoristas para a correta manutenção, a fim de reduzir a emissão de poluentes e melhorar a qualidade do ar.

Durante as fiscalizações, os veículos são avaliados pela “Escala de Ringelmann” e os irregulares são autuados. Os caminhões e ônibus movidos a diesel são os principais emissores da fumaça. Automóveis e motocicletas emitem a maior taxa de monóxido de carbono. É importante ressaltar algumas recomendações como manter o motor regulado, realizar revisões preventivas, manter o escapamento em boas condições e desligar o motor ao estacionar.