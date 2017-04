Estudo vai detalhar aspectos do ‘comércio estrangeiro’ em Suzano

O comércio estrangeiro de Suzano ganhará um estudo, no segundo semestre deste ano, para detalhar as características dos estabelecimentos e ações que podem ser implantadas nos locais para que os lojistas se vinculem a Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano.

De acordo com o presidente do órgão, Neder Romanos, a Associação tanto tem interesse em fazer o estudo, como também trazer os comerciantes para se associar. “Há uma dificuldade em trazer algumas grandes redes para se associar e também lojas de estrangeiros. Acredito que esse acaba não sendo o foco da cidade (comércios estrangeiros), mas existe sim um interesse”, completa.

Inclusive, no último ano, a ACE tentou fazer um levantamento sobre o setor, mas o estudo ultrapassou o orçamento da unidade e precisou ser adiado. “Queremos fazer, além do levantamento, um estudo mais detalhado. Acredito que no 2º semestre consigamos realizar este estudo que terá como um dos focos verificar como podemos trazer estes comércios para a ACE”, acrescenta.

Neder explica ainda que se a cidade se tornou foco dos estrangeiros, em sua maioria chineses, porque, provavelmente, eles vêem no município uma boa aceitação do público e localização. “Eles procuram os melhores pontos, melhores ambientes e por isso focam na área central. Os chineses, principalmente, vendem produtos que conseguem importar por um bom preço e o mercado de Suzano, a população, o consumidor, é um público que adere”, frisa.

O presidente comenta ainda que além da aceitação dos consumidores da região, que favorecem o produto vendido pelos estrangeiros, eles têm um bom poder de compra para importação, principalmente produtos sazonais, como para as épocas de Natal, Carnaval, volta às aulas e presentes em geral, fator um pouco mais difícil para estabelecimentos nacionais. Além disso, Neder destaca que o ritmo de trabalho dos estrangeiros é mais agressivo em comparação a outras lojas de padrões mais limitados, o que ajuda em um crescimento mais rápido, sendo que a adaptação deles é feita dentro da demanda do mercado.