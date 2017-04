Lojas apostam em promoção para fechar as últimas vendas de Ovos de Páscoa

Os consumidores “correram” ontem aos supermercados para tentar comprar ovos de chocolate na véspera da Páscoa.

Os supermercados da cidade aproveitaram e têm apostado em promoções para alavancar as últimas vendas. Ontem, os supermercados Primos e Maktub já apresentavam queda nos preços. O intuito é enxugar o estoque. Os estabelecimentos deverão abrir normalmente neste domingo de Páscoa.

De acordo com o gerente do Marktub, Vilson Paulo a Silva, o movimento melhorou em cerca de 70% nos últimos dois dias. As marcas mais famosas, como Nestlé e Garoto, são as mais procuradas. “Os produtos que ainda ficam são os de marcas menos tradicionais neste ramo. Para impulsionar as vendas, estamos com promoção de compre um e leve dois da Nestlé. Espero finalizar o estoque amanhã (hoje). Bombons e barras de chocolates não são perdidos, pois estão nas prateleiras durante todo o ano”.

Na Vila Urupês, o gerente do supermercado Primos, Douglas Santos Silva, explica que na Páscoa do ano passado muitos ovos sobraram. “Para este ano nosso pedido foi menor, já para evitar perdas. Esperamos vender e acabar com o que temos, sem prolongar. A véspera de Páscoa (ontem) deste ano está melhor que em 2016”.

No estabelecimento as principais vendas são as voltadas ao público infantil. “Ferrero vai ter desconto também, mas o que mais sai são os ovos com brinquedos”, diz Janaína Nisa, consultora da Ferrero Rocher. Desde ontem os ovos da Lacta também estão em promoção no supermercado- compre dois e leve mais um, a partir de R$ 29.

Entre ontem e hoje é esperado um crescimento de 6% nas vendas de chocolate do Nagumo, na Vila Amorim. Segundo o gerente Jaldo Santos, a diferença foi percebida ontem. “Vai sobrar pouco para amanhã (hoje). Nosso estoque foi reduzido por conta da situação econômica e baixa adesão. Acredito que as vendas estão de 3 a 4% menores que em 2016 por conta do desemprego”.

O líder de limpeza Luiz Carlos Ferreira esteve à pesquisa dos melhores preços de ovos neste sábado. “Estou procurando as promoções. Quanto mais concorrência, melhor para o consumidor porque os preços baixam e compensa mais. Pretendo presentear meu filho e meus sobrinhos”.

Gilvaneide Leão Souza, ajudante de produção, tem duas meninas. Ontem estava nas lojas de Suzano. Aproveitou para comprar chocolate com brinquedos. “Os valores ainda estão caros”, disse ao lado de Isabela, uma das filhas.