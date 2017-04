Perseguição termina com tiroteio e 2 mortos

Dois adolescentes de 17 anos morreram durante perseguição policial na noite de sexta-feira. Os jovens seguiam de Itaquaquecetuba para Suzano em um veículo roubado. A ocorrência terminou no cruzamento das ruas Marechal Deodoro e Campos Salles, na região central da cidade, por volta das 23 horas.

O carro roubado teria fugido de Itaquá para Poá, chegando a Suzano. No cruzamento do viaduto na cidade poaense, os adolescentes se depararam com outras duas viaturas que prestaram apoio à perseguição.

Já em Suzano, a dupla seguiu pela Rua Marechal Deodoro e, ao entrar na contramão da Rua Campos Salles, subiu na calçada e bateu contra uma árvore, em frente a uma churrascaria.

Uma das rodas do veículo roubado se enroscou nas correntes do estabelecimento, que estava fechado na hora. A dupla então passou a atirar contra à polícia, que revidou os disparos.

Ao anunciar o cessar fogo, uma sargenta se aproximou do carro, a fim de realizar a varredura do veículo. Porém, ao abrir a porta do passageiro, foi recebida a tiro por um dos adolescentes. Logo, a policial efetuou um único disparo de metralhadora contra o agressor. Ainda com vida, o resgate foi solicitado e os jovens foram levados à Santa Casa, onde morreram. Por conta do tiroteio, não há como afirmar quais dos policiais alvejaram os adolescentes. No carro roubado, foram encontrados dois revólveres calibre 38.

O veículo, Honda Fit, onde estavam os adolescentes, pertence a uma comerciante. Foi roubado na tarde da última quinta-feira, em uma via da Zona Leste de São Paulo. A proprietária seguia em direção a São Miguel quando um indivíduo, aparentando ter 50 anos, a abordou. A mulher não reconheceu os adolescentes como autores do delito.