Suzano dá início amanhã à campanha de vacinação contra gripe em 21 locais

A Secretaria Municipal de Saúde, dará início amanhã à campanha de vacinação contra a gripe. Com o apoio da Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, a imunização estará disponível nas 22 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, até 26 de maio (sexta-feira), de graça.

Para receber a vacina, o interessado deve comparecer a um posto de saúde de Suzano, portando um documento com foto e a carteira de vacinação. A meta do governo do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) é imunizar cerca de 90% do público-alvo. Para tanto, já foram obtidas com o Governo do Estado 16,9 mil doses da vacina.

O estoque poderá ser reforçado, se houver necessidade frente à demanda.

A campanha contra a gripe terá quatro etapas. Cada estágio vai abordar um grupo prioritário. Na primeira fase, que começa nesta segunda-feira, serão imunizados, prioritariamente, homens e mulheres com mais de 60 anos, tanto na área rural quanto nas regiões urbanas de Suzano. Na segunda etapa, que terá início em 24 de abril (segunda-feira), recebem a vacina gestantes, mulheres que recentemente deram à luz e crianças que tenham idade entre 6 meses e 4 anos.

No terceiro estágio, com início em 2 de maio (terça-feira), a vacinação será dedicada a portadores de doenças crônicas e munícipes com imunidade corporal comprometida. Na quarta e última fase, agendada para começar em 8 de maio (segunda-feira), serão os profissionais de ensino das escolas públicas e particulares de Suzano que passarão a ser imunizados contra a gripe.

A Secretaria de Saúde de Suzano esclarece que, mesmo que uma pessoa não receba a vacina durante a sua respectiva etapa, ela poderá ser beneficiada com a dose durante as outras fases.

O “Dia D” da campanha de vacinação contra a gripe está marcado para 13 de maio (sábado), quando, de forma excepcional, a UBS Suzanópolis vai funcionar para o oferecimento da imunização. Além deste posto de saúde, serão disponibilizados mais cinco pontos de vacinação móveis em Suzano.

A vacina não é recomendada a quem têm alergia à proteína do ovo, que tenha tido reações adversas em imunizações anteriores e que esteja com febre.

Segundo o secretário municipal de Saúde, o médico Luis Cláudio Rocha Guillaumon, a campanha contra a gripe é de suma importância para a estratégia local quanto à prevenção. “Temos o dever de informar à população sobre a necessidade da vacina. Prevenir ainda é o melhor remédio. As pessoas que se encaixam nos grupos prioritários não devem perder a oportunidade de se imunizarem de graça”, concluiu o gestor.