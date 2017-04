Café Literário em Mogi vai debater livro ‘O Iluminado’ de Stephen King

O Café Literário realizado no Centro Cultural de Mogi das Cruzes traz, este mês, um debate sobre o livro “O Iluminado”, do escritor Stephen King. O encontro reúne pessoas que apreciam um bom café, regado a indicações de obras literárias, cinematográficas e televisivas. A ação ocorrerá às 15 horas, no próximo dia 29. A entrada é gratuita.

O encontro é realizado pelo coletivo Café Literário, e teve início no ambiente virtual. Utilizando a tecnologia e as redes sociais para propor discussões, trocar informações, dicas e análises de diferentes obras. Depois expandiu suas ações para reuniões presenciais e mensais com o objetivo de promover a troca e o compartilhamento de leituras de temas pré-estabelecidos. E desde março, o programa vem sendo realizado no Centro Cultural. Atualmente, o coletivo é composto por 25 membros, incluindo pessoas de outras cidades, como Matão e Itatiba, no interior do Estado de São Paulo e também locais mais distantes como Fortaleza. A maioria, contudo, é de Mogi.

Para cada encontro, há uma leitura indicada. Em março, a obra debatida foi “Sissi, a Imperatriz Solitária”, assinada por Alisson Pataki.

Neste mês, a obra de King, de 1977, é um livro de horror que conta a história de Jack Torrence, um aspirante a escritor, ex-professor de literatura que foi demitido após um acesso de fúria e que aceita um emprego de zelador em um velho hotel, o Overlook. Jack acha que esta será a solução dos problemas de sua família. Mas as coisas não são tão perfeitas como parecem. Existem forças malignas rondando os antigos corredores. Overlook não é um simples hotel de luxo. Ocorreram mortes, assassinatos, suicídios e uma série de coisas neste local. Ódios, espíritos e todo sentimento negativo criaram forças malignas que rondam os corredores e quartos deste lugar. E neste contexto um embate entre o bem e o mal terá de ser travado.

O Café Literário tem por objetivo discutir as obras em suas diversas manifestações e suportes textuais, bem como propor análises interativas entre os livros, de acordo com o eixo temático que o norteia. Como resultado, os participantes ampliam suas bagagens culturais a partir do compartilhamento de idéias, além de exercitar a resenha literária.

O grupo incentiva o hábito da leitura e escrita crítica de textos verbais, não verbais e sincréticos e também a multiplicação de agentes leitores e da compreensão multicultural. Na lista de metas do coletivo, consta a criação de um grupo de leitores e multiplicadores da leitura para atuar em benefício de um movimento cultural que possa agir, principalmente, junto aos grupos minoritários e mais marginalizados do cenário sociocultural. O encontro ocorre sempre no espaço Ilda Veri Lopes, no 1º andar do Centro Cultural de Mogi, que está localizado na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, no Centro.