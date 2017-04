Estudante leva tiro em frente de escola municipal em Itaquá

Um estudante, de 15 anos, levou um tiro no ombro, em frente à Escola Municipal Professor Paulo Nunes, na Rua Santa Catarina, bairro do Morro Branco, em Itaquaquecetuba.

O menor estava jogando futebol com alguns amigos, todos adolescentes, dentro da escola, quando os seguranças da unidade pediram que eles fossem embora, por questões de horário.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O.), por volta das 20 horas, os adolescentes saíram da escola, e um indivíduo baixo, com cabelos grisalhos, de aproximadamente 50 anos, aparentando estar armado, desceu de um veículo.

Os garotos saíram correndo para lados diferentes e o estudante foi atingido no ombro.

A polícia encontrou o menino na Rua Rio de Janeiro, na Vila Miranda. A vítima foi encaminhada para o Hospital Santa Marcelina, para a retirada da bala.

Em seguida, os policiais foram até a escola citada pelo menor e lá encontraram um segurança com as mesmas características informadas pela vítima.

O segurança foi revistado, mas nenhuma arma foi encontrada.

O veículo mencionado pelo adolescente não foi localizado no local.

A bala que foi retirada do corpo do estudante, foi apreendida e será periciada.

A Polícia investigará o caso.