Indignação

As declarações dos delatores na operação Lava Jato são claras e demonstram a quantidade de dinheiro que era transformada em pagamento ilícito para o enriquecimento de alguns em detrimento de toda uma população tão carente de serviços e benefícios para ter uma vida mais digna.

Obras que poderiam dar muito mais orgulho se sua construção não tivesse servido de meio escuso para políticos gananciosos tomarem dinheiro a título de favores que somente os beneficiavam, pois, podiam viajar viver lautamente, enquanto o povo trabalhava e continua trabalhando duramente para poder ter um mínimo de conforto.

Algumas delações são feitas de maneira tão escrachada que eles riem enquanto contam os fatos ocorridos que envolveram não só empreiteiras de renome internacional, que somente por suas obras deveriam ser conhecidas, mas que agora seus proprietários e diretores se encontram presos, outros usando tornozeleiras eletrônicas e que mesmo assim se sentem confortáveis, pois, continuam vivendo suas vidinhas normalmente.

Sempre soubemos dos desvios de dinheiro em todas as obras que são construídas em nosso país, é famoso o jargão “rouba, mas faz”, famoso e antigo… Infelizmente…

Entretanto, nunca vimos tantos desvios de dinheiro, algumas obras saíram mais baratas que as propinas que elas propiciaram.

A alegria de termos uma Copa do Mundo em nosso país, de sabermos que estádios imensos e seguros foram construídos é aniquilada quando tomamos ciência de que ex-presidentes enriqueceram a si e a sua família, assim como amigos e políticos colaboradores mais chegados foram agraciados com o dinheiro suado de nossos impostos.

Esse mesmo dinheiro que agora falta para pagar aposentadorias de trabalhadores que se esforçaram por mais de trinta anos, na dura labuta diária, debaixo de sol, do calor, do frio, das noites mal dormidas e que ainda são acusados que são esses valores é que oneram a folha de pagamento de aposentadorias minguadas.

Enquanto isso, no direito de resposta, políticos com o maior descaramento dirigem o olhar aviltado para as câmeras e com o maior descaramento negam os fatos e, nos tratam como imbecis, acreditando que quando se defendem com veemência conseguem nos convencer de sua inocência, que dizem demonstrar lá no futuro… Alegam que vivem de acordo com seus vencimentos, esquecendo que todos sabem que são possuidores de bens aqui e no exterior, que usam roupas e acessórios que permitiriam a muitos brasileiros comprarem uma casa, mesmo que pequena, que os abrigaria das intempéries com segurança.

Seus olhares querem se assemelhar aos anjos do céu, quando levantam seus olhares para o alto, como pedindo perdão para nós que os condenamos como se fossemos dignos só de comiseração…

Indignados estamos nós, o povo brasileiro, que se vê usurpado de seus mínimos direitos e que só podemos agradecer que pessoas dignas que representam nossa Justiça estão buscando limpar a política de nosso país e a imprensa que sem temor vem mostrando os fatos e as provas para que todos percebam que temos que mudar… Mudar a maneira como vemos a política que deve ser sim discutida e esclarecida, para que tenhamos num futuro próximo governantes mais honestos e preocupados com o povo brasileiro…