Lance Livre 18/04/2017

Turismo

O mercado de turismo está otimista com os resultados que serão alcançados em 2017.

Pesquisa Anual

É o que mostra a Pesquisa Anual de Conjuntura Econômica do Turismo (Pacet) encomendada pelo Ministério do Turismo à Fundação Getulio Vargas (FGV). Quase 90% dos entrevistados informaram que farão aportes para investimento em seus negócios.

Transportes

aéreos

Destaque para os segmentos de transporte aéreo, locadoras de automóveis e operadoras de turismo onde 100% dos entrevistados afirmaram que realizarão investimentos.

Meios de

hospedagem

A expectativa também é elevada nas áreas de meios de hospedagem (94%), promotora de feiras (82%) e agência de viagens (82%).

81%

Para 81% do mercado pesquisado, a expectativa é de crescimento, amparado pela perspectiva de retomada do crescimento econômico e aumento no número de brasileiros viajando pelo Brasil.

Atividade de

grande potencial

Os resultados comprovam que o turismo é uma atividade com grande potencial para colaborar com a melhoria do cenário econômico do País nesse momento delicado, afirmou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

Alto Tietê

No Alto Tietê, Suzano, Mogi das Cruzes, Santa Isabel e Guararema ainda disputam uma vaga para conseguir o título de “cidade turística”.

Lista de atrativos

Na semana passada, o DS divulgou reportagem mostrando que Suzano divulgou lista de atrativos para comprovar seu potencial turístico.

Muitos capítulos

Esse assunto ainda promete render muitos capítulos até decisão final por parte do governo do Estado.