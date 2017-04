Moradores de Palmeiras enfrentam fila para pagar IPTU em só 1 lotérica

Os 23 mil moradores do Distrito de Palmeiras têm apenas uma lotérica para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O motivo são os comércios e bancos locais, que foram descredenciados para receber o pagamento. Por conta disso, a população enfrenta dificuldade de quitar o imposto. Em alguns dias, formam-se filas que dobram a rua, sendo de aproximadamente 50 metros.

Uma das prejudicadas foi a funcionária de uma floricultura, Sonia Muoio, que ontem passou pela segunda vez na lotérica, situada na Avenida Perimetral, no Jardim Amazonas, para pagar o imposto. Isso porque na primeira vez não conseguiu quitar o pagamento em razão da enorme fila. “Preparei-me antes de vir e avisei meu chefe porque sei que irá demorar. Na primeira vez, fiquei muito tempo esperando e mesmo assim não consegui chegar perto dos caixas para pagar o imposto”, explicou.

Segundo o comerciante de uma loja de produtos de limpeza que fica ao lado da lotérica, José Domingos, a falta de agências bancárias é a principal causa do problema. “Vem moradores de todos os bairros de Palmeiras em apenas uma lotérica. É uma fila assustadora. Antes havia um banco no distrito, mas ele foi retirado e causou todo esse transtorno”, argumentou.

A dona de casa Cristina Ferreira Nascimento disse que os órgãos competentes por solucionar esse problema deveriam ter um olhar mais cuidadoso com os moradores. “Eu já paguei o IPTU, mas tive que vir na lotérica de novo para resolver outro assunto e fui prejudicada pela enorme fila. Não queremos perder mais tanto tempo. Os órgãos precisam urgente tomar realizar uma medida que beneficie toda a população nesse caso”.

Já o aposentado Claudio Gilmar Neves dos Santos, o Juca da Gráfica, comentou que a Prefeitura cortou convênio com os comércios que recebiam o pagamento. “No ano passado os mercados tinham caixas eletrônicos e até mesmo lojas material construção que recebiam o IPTU. Pessoal pagava em vários lugares e não acontecia esse tipo de problema. Agora, o Executivo tirou os credenciamentos e deixou uma situação difícil para a população. Fui prejudicado, como todos os moradores. Sorte que fiquei apenas 30 minutos para quitar o imposto”.