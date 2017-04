Primeiro dia de campanha contra a gripe tem 1.530 pessoas vacinadas

O primeiro dia de vacinação contra a gripe movimentou as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Suzano. Ontem, pela manhã, no Centro de Especialidades (CS II), no Centro, o movimento era continuo, mas tomar a vacina demorava em média cinco minutos. Quem foi até a unidade atrás de uma dose, saiu do local satisfeito com a rapidez do procedimento. Neste primeiro dia, nas 22 Unidades Básicas de Saúde do município, foram imunizadas 1.530 pessoas, sendo 978 com mais de 60 anos e 552 profissionais da Saúde.

O aposentado Sebastião da Silva, de 73 anos, aguardava para se vacinar. Ele foi até a unidade com um amigo. “Vim ver se conseguirei tomar a vacina, porque há uns 15 dias peguei uma gripe forte, que ainda não passou direito. Todos os anos tomo esta dose e raramente fico gripado”, afirma.

Também são adeptos assíduos da vacina contra a gripe a cabeleireira, Aparecida de Fátima Conconi Costa Leme, de 61 anos e o motorista Joel Costa Leme, também de 61 anos. Segundo ela, não demorou nem cinco minutos para tomar a vacina. “Todos os anos eu tomo esta vacina e nunca fico gripada”, frisa. Joel completa que há cinco anos se vacina, sem interrupção. “Já entrou para a nossa rotina. Antes eu tomava em anos intercalados, mas há algum tempo que venho sempre”, conclui.

A dona de casa, Iraci Alves, de 61 anos, foi levar o neto, Victor Hugo Alves dos Santos, de 9 anos, à UBS. “Ele passou mal e vim trazê-lo para se medicar. Já estamos sabendo da vacinação e logo o trarei para tomar a dose. Eu sou alérgica e não posso tomar, mas o Victor já tomou e não teve sintomas”, explica.

Também deve se vacinar em breve a pensionista Isabel Amorim Santana, de 75 anos. “Eu sou de Palmeiras, então serei contemplada na UBS do meu bairro. Logo eu vou me vacinar. Tomo a dose todos os anos, ela é importante para evitar a gripe”, frisa.