Social 18/04/2017

Semana curta

Mais um feriado vai tirar muita gente de circulação neste final de semana. Sexta-feira (dia 21) é feriado de Tiradentes e embora os significados das datas tenham se perdido no tempo, o feriadinho extra chega em boa hora.

77ª Bijoias

A 77ª Bijoias – Boreal acontece nos dias 26 e 27, no 4º andar – bijuterias e acessórios; 5º andar – joias em prata, joias folheadas e semijoias do Centro de Convenções Frei Caneca.

Show Beneficente

Em comemoração ao aniversário de 56 anos da Apae de São Paulo, Tiago Abravanel realiza show beneficente em 27 de abril, às 19 horas, no Quintal do Espeto do Tatuapé. O cantor irá apresentar um repertório composto por diversos sucessos nacionais que vão do pop ao sertanejo, e será acompanhado pela banda Abrava. Ingressos: R$ 50,00 (http://www.aloingressos.com.br/apae ou 5095-6565).

Coffee

Amanhã, às 9 horas, o Itaquá Garden Shopping promove um café da manhã para a imprensa, com o objetivo de apresentar com exclusividade aos veículos de comunicação da região as instalações do shopping, com inauguração agendada para o dia 25 de abril.