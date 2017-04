Suzano realiza Festival de Atletismo para pessoas com deficiência

A Secretaria de Esportes e Lazer, realizou ontem, no Estádio Municipal “Francisco Marques Figueira”, o Suzanão, o “Festival de Atletismo para Pessoas com Deficiência (PCD)”. O evento reuniu centenas de praticantes de diversas modalidades provenientes de entidades sociais e contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi e do secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior.

Entre as entidades participantes do “Festival de Atletismo PCD” estavam a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano, o Centro de Convivência de Suzano, o Centro de Apoio ao Deficiente de Suzano (Cads), além das Escolas Municipais Caic e “Célia Pereira de Lima”, bem como entidades de apoio aos deficientes de cidades do Alto Tietê e da capital.

As competições tiveram início por volta das 10 horas, após o prefeito de Suzano declarar aberta a jornada, que contou com a participação de oito instituições. Segundo Ashiuchi, festivais como o promovido, hoje, voltados, exclusivamente aos portadores de necessidades especiais, precisam ser fomentados, afim de gerar ainda mais oportunidades de inclusão social aos atletas:

“Quero agradecer a presença e o empenho de todas as associações e instituições de educação especial e das entidades parceiras, bem como os pais e professores que fizeram questão de participar deste festival. Fico muito honrado em estar num evento desse tipo, uma vez que ele representa o acolhimento das pessoas com deficiência nas ações esportivas. Temos a obrigação de inserir essas pessoas na comunidade nas mais variadas formas, sejam lúdicas, esportivas e culturais”, argumentou o prefeito.

O “Festival PCD” se dividiu em competições de 25 metros rasos, com e sem cadeira de rodas, além de 100 metros rasos para não-cadeirantes.

De acordo com o secretário de Esportes e Lazer de Suzano, até mesmo atletas que têm limitações mais graves alcançam desempenhos surpreendentes.