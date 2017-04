Gian entrega ultrassonografia e brinquedoteca a hospital municipal

O Hospital Municipal Guido Guida, em Poá, recebeu dois novos serviços: a sala de ultrassonografia e uma brinquedoteca. O prefeito Gian Lopes (PR) vistoriou, ontem, os dois espaços ao lado do secretário-adjunto de Saúde, Almir Tavares.

“Investir em Saúde e melhorar a qualidade do atendimento em nossas unidades, principalmente no Hospital Municipal Guido Guida, é nosso grande objetivo. Estamos trabalhando muito para oferecer novos serviços e colocar para funcionar equipamentos que estavam parados. A população já está vendo a diferença e elogiando nossos esforços”, disse Gian.

Os exames já estão sendo realizados na área da ultrassonografia. “Esse novo serviço vai atender a demanda do Hospital Municipal Guido Guida e os usuários que serão enviados por meio da Central de Regulação”, comentou o secretário adjunto de Saúde, Almir Tavares.

A sala de ultrassonografia vai oferecer exames de ultrassom transretal, transvaginal pré e pós-inserção do DIU (dispositivo intrauterino), morfológicos para gestantes de alto risco e urgências do hospital.

Brinquedoteca

A brinquedoteca do Guido Guida tem como objetivo ajudar a amenizar o sofrimento e desconforto para crianças, que muitas vezes são causados pela internação. “Será um serviço muito importante para unidade de saúde, já que durante o período que a criança estiver na brinquedoteca, ela se sentirá o mais próximo possível de sua vida normal. É preciso ressaltar que é a primeira vez que o hospital contará com este espaço”, explicou o prefeito.