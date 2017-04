Indústrias fecham 450 postos de trabalho neste ano, diz Ciesp

As indústrias da região fecharam 450 postos de trabalho entre janeiro e março deste ano. Nos últimos 12 meses, o acumulado é de -5,39%, representando uma queda de aproximadamente 3,3 mil empregos. Os números foram divulgados ontem pela Diretoria Alto Tietê do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp).

Em março, a variação ficou em 0,09%, o que significou um aumento de aproximadamente 50 postos de trabalho e quebrou a sequência de demissões nas empresas instaladas nas cidades de Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano. No Estado, a variação foi de 0,45%.

“Ainda é prematuro para falar em recuperação até porque esse é o primeiro resultado positivo que temos no ano e precisamos aguardar o comportamento dos próximos meses. Mas, sem dúvida, o desempenho de março aponta a tendência de estabilidade que tanto estamos esperando. Interromper a curva de demissões é fundamental para começar a se pensar em retomada”, ressalta o diretor do Ciesp Alto Tietê, José Francisco Caseiro.

No mês passado, o nível de emprego industrial no Alto Tietê foi influenciado pelas variações positivas de Produtos Têxteis (4,28%) e Celulose, Papel e Produtos de Papel (0,88%), que foram os setores que mais influenciaram o cálculo do indicador total da região.

O resultado só não foi melhor devido às variações negativas dos setores de Produtos de Metal, exceto Máquinas e Equipamentos (-3,39%) e Produtos de Borracha e de Material Plástico (-0,45%).

Quando comparados os meses de março dos anos de 2016 e 2017, há um cenário melhor, pois em março do ano passado o resultado foi negativo em 2,92%.