Lance Livre 19/04/2017

A escolha

de Lacerda

O candidato a prefeito nas eleições de 2016 e ex-vereador da Câmara de Suzano, Israel Lacerda (PTB), terá uma decisão importante a ser tomada nos próximos meses.

No PSDB?

Ele tem convite para trocar de partido. Recentemente Lacerda conversou em São Paulo com o vice-prefeito de São Paulo, Bruno Covas, importante político tucano, sobre uma possibilidade futura de ingresso do petebista nas fileiras tucanas.

Decisão ‘mais

para frente’

Ontem, a coluna Lance Livre entrou em contato com Lacerda. Ele disse que essa será uma decisão a ser tomada “mais para frente”.

Feliz no PTB

Afirmou também que está feliz no PTB do qual tem todo o respaldo político, sobretudo do deputado estadual Campos Machado.

Com espaço

Interrogado pela coluna se teria espaço para sair candidato a deputado estadual no PTB, do qual tem como principal cacique Campos Machado, Lacerda afirmou que é sim possível ser candidato no partido do qual faz parte.

Em 2008

Lacerda já foi do PSDB. Em 2008, ele deixou a sigla tucana e migrou para o PTB, quando disputou a reeleição para o cargo de vereador.

O bom filho

à casa torna

Na conversa que teve com Bruno Covas, Lacerda ouviu algumas vezes a frase: “O bom filho à casa torna”.

Caixa 2

Citado em depoimentos de delatores da Odebrecht, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), pediu ontem que haja distinção entre corrupção e o financiamento de campanhas.

O que disse

Alckmin

“Uma coisa é a corrupção, que tem que ser punida, e outra é o financiamento das campanhas, que precisa ser aprimorado, que seja estabelecido um critério”, disse Alckmin em entrevista à Agência Efe durante um fórum com executivos de empresas espanholas.