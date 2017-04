Refinaria é descoberta e 100 Kg de drogas apreendidos em Itaquá

Uma operação da Polícia Civil em conjunto com a Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba descobriu uma refinaria, em um barracão, no bairro do Aracaré, na manhã de ontem. Aproximadamente 100 quilos de drogas, sendo 77 de maconha e 23 de cocaína, foram apreendidos. Ao todo, sete homens foram presos.

De acordo com informações da GCM, um dos suspeitos da quadrilha, um homem, de 23 anos, estava sendo monitorado.

O rapaz foi abordado e resistiu. No entanto, foi detido e informou à polícia onde estava localizado o galpão. No local , foram encontrados os outros homens trabalhando.

As drogas foram encontradas de diversas formas. Parte da maconha estava em tablet, prontos para a venda. Pinos de cocaína foram localizados, assim como parte da droga, ainda para embalar.

Além dos entorpecentes, calculadoras, balanças e anotações foram apreendidas.

Segundo o delegado de plantão Denis Miragaia, o local era uma espécie de centro de distribuição. “Muitas embalagens foram encontradas, e o processo químico da droga já estava feito. No galpão eles só embalavam e distribuiam”.

As drogas ainda seriam periciadas e encaminhadas ao Instituto de Criminalística (IC).

Os suspeitos ficaram detidos na delegacia de Itaquá e serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano.