Social 19/04/2017

Fim de semana

A semana já termina amanhã, em função do feriado de Tiradentes. Para quem se programou pode ser bom.

60 anos

O Rotary Club de Suzano promove na segunda-feira, dia 24, às 20 horas, Festiva de Aniversário dos 60 Anos do clube suzanense. O presidente Claudio Rocha receberá os convidados com jantar na sede da Associação dos Rotarianos de Suzano.

Melhor Livro

Termina amanhã o prazo para se inscrever na 10ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura, um dos mais conceituados do gênero no país, promovido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. O edital, publicado no Diário Oficial do Estado e disponível nos sites do Prêmio (www.premiosaopaulodeliteratura.org.br) e da Secretaria da Cultura (www.cultura.sp.gov.br)