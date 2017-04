Suzano terá app com horários de ônibus em tempo real no 2º semestre

A Radial Transportes, responsável pelas linhas de ônibus da cidade, realiza testes em parceria com o aplicativo (app) Moovit. A plataforma, líder em transporte público em todo o mundo, informa itinerários e horários em tempo real aos passageiros. A novidade deverá ser implantada definitivamente em Suzano a partir do segundo semestre deste ano.

De acordo com o gerente administrativo da Radial, Alexandre Parisi, a parceria com a Moovit visa otimizar o tempo de espera nos pontos de ônibus. “Além de facilitar outras formas, como quando você não sabe chegar a determinado bairro, é possível pesquisar quais linha passam pelo local, qual o melhor itinerário para chegar”.

A plataforma conta com 50 milhões de usuários em todo o mundo e transmite informações atualizadas de grandes operadoras de transporte, como a São Paulo Transportes (SPTrans), Empresas Metropolitanas de Transportes Urbanos (EMTU) e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A parceria com a Radial deverá ser implantada em Suzano ainda neste ano. “Tudo que envolve tecnologia demanda testes de verificação da funcionalidade. Os testes estão em andamento, é possível localizar algumas linhas, mas estamos buscando deixar todas as possibilidades. O intuito é trazer facilidade, não podemos correr o risco de causar transtornos. O projeto está para ser concluído durante o segundo semestre, no final do ano”.

O Moovit é disponível para Android e iOS. São oferecidos diversos serviços. Para Suzano, o objetivo é informar o horário em que o ônibus passará no ponto, quais linhas atendem à determinada região da cidade e itinerários. “O trânsito é uma caixinha de surpresas. O transporte público sofre bastante. Queremos poupar o tempo dos usuários”, diz Parisi.

O gerente acredita que a tecnologia contribuirá para alcançar maior satisfação dos usuários. “Se você atende bem, você tem retorno com a fidelidade dos clientes que conseguem enxergar um serviço melhor. O reconhecimento nos dá uma perspectiva de sempre melhorar e aumentar o número de passageiros. A empresa sendo bem vista pelo cliente é um grande ganho”.

A Radial conta com 27 mil usuários por dia na cidade. “Vimos que Suzano era propensa a receber o app pelo tamanho territorial, tipo de frota, quantidade de ônibus e diversidade de linhas. Ainda atendemos Poá e Ferraz de Vasconcelos, sem previsão para o app. As linhas intermunicipais recebem as atualizações da EMTU”.