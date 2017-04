Convênio será assinado em maio e garante R$ 15 mi para a Marginal do Una

As obras de conclusão e revitalização da Avenida Governador Mário Covas Junior, a Marginal do Una, finalmente devem sair do papel. Ontem, em visita a Mogi das Cruzes, para entrega do Fórum de Braz Cubas (veja mais na página 13), o governador Geraldo Alckmin (PSDB), voltou a prometer, pela 16ª vez, ajuda para o término da obra, que está paralisada há quase 30 anos. Em entrevista coletiva à imprensa, o tucano afirmou que será assinado, no próximo dia 4, o convênio entre o Estado e a Prefeitura, por meio da Agência de Desenvolvimento Paulista – Desenvolve-SP, que garantirá o investimento. A obra deve ser iniciada ainda neste ano e concluída em 12 meses.

De acordo com o governador, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) está de parabéns. “Ele reduziu o escopo da obra ao mínimo necessário, porque temos que apertar o cinto todos os dias. O dinheiro está curto. E, ele vai concluir a obra com R$ 15 milhões, então vamos assinar no dia 4 de maio, no Palácio dos Bandeirantes, o financiamento com a Agência de Fomento, e vamos financiar a obra e assinar com a Prefeitura para poder concluí-la, então encaminhamos a Marginal do Una e quero agradecer ao prefeito porque ele teve grande participação neste desfecho”. A assessoria do tucano informou um outro valor diferente do apontado pelo governador e frisou que a obra deve custar R$ 12 milhões. Feliz com a confirmação do governador, o prefeito suzanense completa que tem conversado com o Estado sobre esta e outras obras e tem conseguido ajuda por meio de apoio dos deputados estadual André do Prado (PR) e federal Márcio Alvino (PR). “O André foi fundamental nesta questão para conseguirmos conversar e mostrar um orçamento mais realista com a história de Suzano. Não precisamos de um projeto faraônico. Como eu já dizia durante a campanha, queremos projetos bons e baratos, que resolvam as questões da cidade”.

DETALHES

Ashiuchi adianta ainda que o projeto fará a restauração da parte inativa da Marginal do Una, onde serão refeitos laudos técnicos, além de toda parte de pedra e assentamento. “Também faremos a pavimentação não só da parte que será restaurada, mas de toda extensão da via, queremos uma calçada e gradil, enfim, não só deixá-la mais bonita, mas uma marginal que atenda a população e tire a cidade desta vergonha. Trabalharemos para diminuir ainda mais o investimento. Atuamos para um mandado que traga propostas justas, enxutas e que tragam ao governador propostas factíveis que atendem a população”, destaca.

O prefeito citou também o valor orçado para a obra pela gestão passada (Paulo Tokuzumi – PSDB) de R$ 75 milhões. “Ela nunca iria sair. Nossa expectativa é que, depois de licitada, a obra se conclua em 12 meses, com entrega para 2018 e também fico feliz por ele (Alckmin) ter me dado os parabéns. Isso não se pede, se conquista”, finaliza.