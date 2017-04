Governador analisa implantação de pedágio na nova alça do Rodoanel

Um pedágio ou um prazo maior para conclusão das obras são duas das soluções apontadas ontem pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), para a construção da alça de acesso ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), na Estrada dos Fernandes. Segundo o tucano, a alça depende agora de recursos para que o projeto tenha início. A confirmação foi feita em Mogi das Cruzes, durante entrega do Fórum de Braz Cubas (veja mais na página 13).

A obra não estava prevista no contrato original do Estado com a SPMar, concessionária responsável pelo anel viário. “Para incluí-la temos feito o que chamamos de fluxo de caixa marginal, quando o projeto não está incluído, assim se calcula o valor da obra e vemos como conseguimos fazê-la, com um prazo maior ou alteração de pedágio, e novamente aguardamos o TCE (Tribunal de Contas do Estado), ele dando ok, chamamos a concessionária para conversar. O projeto já está pronto e assinaremos a obra para começar ainda neste ano”, explica.

Sobre a duplicação da Estrada dos Fernandes, o governador afirma que a via é municipal, mas se for o caso o Estado dará apoio para a obra, mas neste momento, a prioridade é o acesso do Rodoanel. O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) acrescenta que trabalha para que Suzano ganhe uma alça de subida e outra de descida. “Converso com o governador diretamente para poder fazer esta obra e se puder também ter outra alça na SP-66. Queremos Suzano com acesso total ao Rodoanel, além disso, tratamos a recuperação da Estrada dos Fernandes e uma via paralela para desafogar o trânsito. Sendo que também já existe conversação em relação à duplicação”.

O deputado estadual André do Prado (PR) destaca que a alça é importantíssima para a melhoria das vias de acesso e retomada do crescimento econômico da cidade e região. “Cobrei prazos para o início da obra e na mesma hora o governador ligou para o diretor da Artesp, Giovanni Pengue”, disse.

O Estado já emitiu as licenças ambientais, que liberam a execução da alça de acesso. A obra contempla ainda a duplicação e melhorias na Estrada dos Fernandes. Orçada em R$ 160 milhões, inclui uma ligação rodoviária de 2,4 quilômetros de pista duplas e com duas faixas por sentido; seis viadutos e 1 quilômetro de vias nas marginais do Rodoanel Leste.