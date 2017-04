Itaquá Garden Shopping espera público de 30 mil em inauguração

O Itaquá Garden Shopping espera um público de 30 mil pessoas para a inauguração do local, que ocorrerá das 19 às 23 horas, na próxima terça-feira. A informação foi concedida ontem durante um café da manhã oferecido a imprensa que teve por objetivo apresentar as instalações do espaço. O gerente comercial do DS, Adriano Mello, também esteve presente no evento.

No encontro, também foi divulgado o número de lojas já comercializadas no local, um total de 120, que vai gerar cerca de três mil empregos. Ainda foi anunciado que a população contará com ônibus da cidade que passarão pelo local, e onde os passageiros poderão fazer integração, pagando somente uma passagem. A relação das linhas de ônibus que farão esse acesso serão disponibilizadas, em breve, no site do shopping.

De acordo com o head de marketing corporativo Gleisson Fernandes, mais de 3 mil pessoas estão trabalhando atualmente no shopping. “Estamos realizando os serviços 24 horas por dia para dar tempo de entregar o espaço até o dia da inauguração. Equipe de vários setores engajados em uma única ação para oferecer o melhor aos cidadãos de Itaquá e região”, enfatizou.

Durante o passeio nos dois andares do novo espaço, os veículos de comunicação do Alto Tietê puderam presenciar uma área que homenageia a cidade. Quatro plantas pau-brasil, que marca a história indígena e o brasão de Itaquá. Além das lojas prontas e daquelas em fase de finalização, foi apresentado ainda a entrada do cinema, que contará com cinco salas. No dia da inauguração do shopping e também no dia 26, o cinema abrirá para visitação e para compras antecipadas de ingressos.

Outro espaço apresentado no encontro foi a praça de alimentação, que terá 22 opções de fast-food com grandes marcas, como McDonald’s, Burguer King, entre outros, além de dois restaurantes. Para tornar uma área de lazer completa, haverá uma área de games e brincadeira para as crianças.

Com investimento de R$ 150 milhões, o shopping possui 46 mil metros quadrados de área construída. É composto também por cinco lojas âncoras (de grande porte), cinco mega lojas, um supermercado, 221 lojas satélites (comuns), sete lojas serviços e cerca de mil vagas do estacionamento.

O Itaquá Garden Shopping está localizado na Estrada Governador Mario Covas com a Estrada do Mandi, 1.205, no bairro Campo Limpo, a cinco minutos do centro. O local vai funcionar de segunda-feira à sábado. Das 10 às 22 horas. Aos domingos e feriados, as lojas do mall ficam abertas das 13 às 19 horas e praça de alimentação, das 11 às 22 horas.